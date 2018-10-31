Östersunds FK - AIK Stockholm rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında Östersunds FK ile AIK Stockholm, 01 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Östersunds FK 45 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken AIK Stockholm 60 puanda ve 1. sırada. Östersunds FK son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. AIK Stockholm son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 596 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Östersunds FK kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.20, AIK Stockholm sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Östersunds FK son hafta oynanan Jönköpings Södra maçında 0-0 berabere kaldı.

AIK Stockholm ise Örebro maçında 1-2 kazandı.

Östersunds FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Östersunds FK, kendi sahasında 25 gol attı, 15 gol yedi.

AIK Stockholm, dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AIK Stockholm 20 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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