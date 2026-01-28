Habertürk
Habertürk
        ÖSYM 2026 takvimi: YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT oturum tarihleri ile YKS hangi gün yapılacak? YKS başvuru tarihleri açıklandı mı?

        ÖSYM 2026 takvimi ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı?

        Üniversiteye giriş sürecinde kritik rol oynayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için beklenen takvim açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 YKS'ye ilişkin başvuru ve sınav tarihlerini duyururken, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) hangi gün yapılacağı netleşti. Takvimin ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınav hazırlıklarını resmî tarihlere göre planlamaya başladı. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 19:47 Güncelleme: 28.01.2026 - 19:47
        Milyonlarca adayın üniversite hayalini yakından ilgilendiren 2026 YKS takvimi belli oldu. ÖSYM’nin kamuoyuyla paylaştığı sınav programı, üç oturum halinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT’nin uygulanacağı tarihleri ortaya koydu. Böylece sınav sürecine ilişkin soru işaretleri büyük ölçüde giderilirken, adaylar için uzun soluklu hazırlık maratonu da resmen başlamış oldu. İşte bilgiler...

        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

        2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

        3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

