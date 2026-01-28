Milyonlarca adayın üniversite hayalini yakından ilgilendiren 2026 YKS takvimi belli oldu. ÖSYM’nin kamuoyuyla paylaştığı sınav programı, üç oturum halinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT’nin uygulanacağı tarihleri ortaya koydu. Böylece sınav sürecine ilişkin soru işaretleri büyük ölçüde giderilirken, adaylar için uzun soluklu hazırlık maratonu da resmen başlamış oldu. İşte bilgiler...