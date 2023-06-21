DHA

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS'ye Keçiören Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi'nde giren Müfit Öner (89) ve Cizre Ahmet El-Cezeri Ortaokulu'nda giren Sümeyye Gümüş'ü (15) makamında ağırladı. Ersoy, belli bir yaştan sonra insanların okumaktan ümidini kestiğini belirterek, azminden ötürü Müfit Öner'i tebrik etti.

Öner, sınava girme sebebinin gençleri anlamak olduğunu söyledi. 'Sınav nasıl geçti' sorusu üzerine, "İyi geçti diyemeyeceğim; çünkü 2 saat uykuyla sınava girdim" dedi.

Öner, daha önce Frankfurt Üniversitesi'nde dünya dış ticareti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de (İTÜ) inşaat mühendisliği öğrenimi gördüğünü, annesinin rahatsızlığı nedeniyle İTÜ'deki bölümünü yarıda bıraktığını söyledi.

Öner, hedeflerine ilişkin soru üzerine, edebiyat veya tarih okumak istediğini belirtip, "Ben yazarım. 1953'te Atatürk’ümüzü Etnografya'dan Anıtkabir'e nakleden, toprak getiren 65 kişiden birisiyim. O günden beri İstiklal Marşı'mız ve İstiklal Savaşı'mız konularında kendi kendimi geliştirdim. Makaleler yazdım. Youtube'da 'İstiklal Marşı'mızın Sırları' videom var" diye konuştu.

"DERSİMDE OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM"

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Üniversiteye kaydınızı inşallah beraber yapalım. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik profesörüyüm, aslında sizin gibi birisi benim dersimde olsa çok sevinirdim" dedi.

YKS'nin en genç katılımcısı Sümeyye Gümüş, okula 1 sene erken başladığını kaydederek, "Lisede 1 yıl örgün eğitimden sonra açık liseye geçtim ve sınava girmeye hak kazandım. Sınav güzel geçti. Ankara Üniversitesi yazılım mühendisliği istiyorum. Yazılımla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüş, aslen Cizreli olan Ahmet El-Cezeri'den ilham aldığını ifade etti. Prof. Dr. Ersoy ise "Aslında Cizre, El Cezeri'nin çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Sizin gibi gençler de teknolojik faaliyetleri daha ileriye taşıyacak. İHA'larla, SİHA'larla, yapılan yeni çalışmalarla aslında Türklerin neler yapabileceğini ortaya koymuştuk. Bundan sonra da sizlerle, gençlerin vesilesiyle güzel bir hedef var. Tarihte, geçmişte bunu başardık. İnşallah yeni El-Cezeri'lerimiz, Cizreli Sümeyye'lerimiz vesilesiyle biz bunu tekrar başaracağız" dedi.