ÖSYM KPSS önlisans başvuru ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti, devlet memuru olmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM KPSS önlisans başvurularıyla ilgili detayları açıkladı. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN 2020

KPSS Önlisans başvuru tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi. KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 KPSS başvuru ücreti her oturum için 80 TL olarak belirlendi.

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2020?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)