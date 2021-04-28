Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

ÖSYM sınavları ertelendi mi? ÖSYM'den ALES açıklaması

Kabine toplantısının ardından yurtta 17 günlük tam kapanma uygulaması hayata geçirilecek. Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki bu süreçte ÖSYM sınavları ertelendi mi? İşte ÖSYM'den önemli açıklama...

ÖSYM sınavları ertelendi mi? ÖSYM'den ALES açıklaması

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 gün boyunca tam kapanma gerçekleşecek, Milli Eğitim Bakanlığı sınavları erteledi. 2 Mayıs Pazar günü düzenlenecek ALES sınavı da ertelenir mi sorusu gündeme geldi. Peki ÖSYM sınavları ertelendi mi? ÖSYM'den ALES açıklaması

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

2021-ALES/1’e Katılacak Adaylar ve Sınav Görevlilerine İlişkin Açıklama:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1),2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugün yasak var mı? Bugün tam kapanma olacak mı? 28 Nisan Çarşamba sokağa çıkma yasağı var mı?
GÜNDEMBugün yasak var mı?
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
GÜNDEM8 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
Kocaeli'de operasyon: 2 milyon 90 bin makaron ele geçirildi
GÜNDEMKocaeli'de 2 milyon 90 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
GÜNDEMTekirdağ'da yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Bolulu vatandaşlar iftar sonrası hastaneye aşı olmaya koştu
GÜNDEMİftar sonrası aşı yoğunluğu
SON DAKİKA! Kamuda çalışanlar için idari izin! Ramazan bayramında 9 gün tatil
GÜNDEMKamuda çalışanlar için önemli açıklama
26 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi maddeleri 2021! İçişleri Bakanlığı tam kapanma Genelgesi kararları neler
GÜNDEM26 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi maddeleri !
Ramazan bayramı kaç gün tatil? Ramazan bayramında 9 gün tatil mi?
GÜNDEMRamazan bayramı kaç gün tatil?
Gümüşhane’de olağanüstü Süper Ay manzarası! Kare kare böyle görüntülendi... - Haberler
GÜNDEMKarpostallık dolunay manzarası
SON DAKİKA! Adalet Bakanlığı açıkladı! Yazılı ve sözlü sınavlar ertelendi
GÜNDEMAdalet Bakanlığı'dan sınav açıklaması