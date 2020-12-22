İHA

Olay, gece saatlerinde Karasu ilçesi Plaj Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karasu Kaymakamlığı karşısında yapımı devam eden otel inşaatının temeline ait istinat duvarının 15 metrelik kısmı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük bir gürültü ile çöktü.

İnşaat temelinin hemen bitişiğinde bulunan üç katlı binada yaşayan vatandaşlar deprem oldu sanarak korku dolu anlar yaşadı. İHA'nın haberine göre; binanın bahçesinin kum olması nedeniyle derin çatlaklar oluştu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina çevresinde incelemede bulundu.