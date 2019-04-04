İzmir'in Ödemiş ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde restoran işleten bir çocuk annesi Hamide Gezer (33),önceki gün iddiaya göre, ayrılmak istediği erkek arkadaşı C.Ö.'nün (50) son kez görüşme isteğini kabul etti. Gezer, C.Ö. ile görüşmek üzere otel adasına gitti. Burada C.Ö., ayrılma kararından vazgeçiremediği Gezer'i boynundan pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı, olayın ardından kaçtı.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLÜM TEHDİDİ



AA'nın haberine göre, Hamide Gezer'in Birgi'deki bir butik otel odasında silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen C.Ö., Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözaltına alındı. Evli, iki çocuk babası olan ve kepçe operatörlüğü yapan C.Ö, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle katledilen Hamide Gezer'in yaklaşık 1 hafta önce C.Ö'nün kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan Hamide Gezer'in cenazesi, dün Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.