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Atıl durumdaki otelin otoparkında ceset bulundu

Gaziantep'te, atıl durumdaki bir otelin otoparkında erkek cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Otel otoparkında cansız beden bulundu
DHA

Gaziantep'te, atıl durumdaki bir otelin otoparkında erkek cesedi bulundu.

Olay, öğleden sonra Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 11 katlı otelde hurda ve demir toplayanlar, otopark bölümünde yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Murat Könçkaya olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemede yüksekten düşerek öldüğü değerlendirilen Murat Könçkaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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