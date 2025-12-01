Habertürk
        Otellerde yılbaşı rezervasyonları başladı

        Otellerde yılbaşı rezervasyonları başladı

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yılbaşı için rezervasyonların başladığını belirterek, "Kış sezonunda açık olan oteller yılbaşını dolu geçirecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 07:33 Güncelleme: 01.12.2025 - 07:33
        Otellerde yılbaşı rezervasyonları başladı
        Turizmde yılı 17 milyondan fazla turistle kapatmaya hazırlanan Antalya'daki otellerde yılbaşı programları için çalışmalar başladı.

        Bir yandan oteller yılbaşı konseptine göre süslenirken, diğer taraftan özel geceye yönelik etkinlikler belirleniyor. Otellerin mutfaklarında ise misafirlere sunulacak menüler için hazırlıklar yapılıyor. AKTOB Başkanı Kavaloğlu, turizmde güzel bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

        Yabancı turist sayısında 17 milyonu geçtiklerini belirten Kavaloğlu, "Rusya Ukrayna savaşının devam etmesi durumunda 17 milyon seviyesinde bir iki sene daha kalacakmışız gibi gözüküyor. Bu seviye bizim için yeterli olur" dedi.

        Kavaloğlu, turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

        "YURT DIŞINDAN GELEN REZERVASYONLAR HEMEN HEMEN TAMAMLANDI"

        Yılbaşı için de rezervasyonların gelmeye başladığını ve hatta yurt dışından yoğun rezervasyon aldıklarını anlatan Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İklim şartları da çok güzel gidiyor. Halen daha denize giren insanlar var Antalya'da. Bunu da önemsiyoruz. Yılbaşı için rezervasyonlar başladı. Özellikle yurt dışından gelen rezervasyonlar hemen hemen tamamlandı. Antalya'da açık olan otellerin tamamı yılbaşını dolu geçirecek. Ana pazarlarımız Rusya, Almanya, İngiltere'den yoğun talep var ama son zamanlarda Balkan ülkelerinden de Antalya ciddi bir tercih alıyor. Polonya'dan da gelişler devam ediyor. İç pazar ve gurbetçilerle birlikte yoğunluk bekliyoruz."

        Kente turizm hareketliliğinin devam ettiğini belirten Kavaloğlu, yılı güzel bir seviyede kapatacaklarını kaydetti.

