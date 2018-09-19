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Otizmli Tuğçe'ye 35 bin Feet'te sürpriz doğum günü kutlaması

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Zürih'ten İstanbul'a gelen down sendromlu 19 yaşındaki Tuğçe Tan'a görevli kabin memurları 35 bin Feet'te doğum günü sürprizi yaptı. Tuğçe Tan, mutluluktan yaklaşık 20 dakika havaya zıpladı

19.09.2018 - 19:45 | Güncelleme: İHA

13 Ağustos'ta İsviçre'nin Zürih kentinden Atatürk Havalimanı'na yapılan seferde bir kadın yolcunun kabin ekibine down sendromlu kızının yolculuk sırasında korkması nedeniyle başka bir koltuğa oturduğunu aktararak, yardım istedi. Rahatsızlanan gençle ilgilenen kabin ekipleri Tuğçe'nin doğum günü olduğunu öğrenince harekete geçti. Down sendromlu Tan'a yaş günü kutlaması yapan ekipler, yolculardan da alkış aldı.

THY Kabin Memuru Büşra Güzelses, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, down sendromlu genç için annesinden gelen talep üzerine yanlarına gittiklerini söyledi. Güzelses, ekip olarak yolcuya yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Onu yerinden kaldıramadık ama olabildiğince mutlu etmeye çalıştık. Ona oyuncak verdik. Sonuçta koltuktan kalkmasa da çok mutlu oldu." diye konuştu.

Yardım ettikleri yolcunun 19 yaşına girdiğini annesinden öğrenmelerinin ardından sürpriz bir doğum günü organize ettiklerini belirten Güzelses, uçaktaki ikram malzemelerini kullanarak doğum günü pastası hazırladıklarını bildirdi.

 

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL ANLARDI"

Güzelses, hazırladıkları pastayı Tuğçe'nin bulunduğu koltuğa götürdüklerini, uçaktaki diğer yolcularla "İyi ki doğdun Tuğçe" diye doğum günü şarkısı söylediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Yolcularımızın geneli de Türktü. Herkes alkışlamaya başladı. Bizim bütün yolcularımız özel ama o yolcularımızın ekstra bir ilgiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Ailesinin de beklentisi bu yöndeydi. Bunu beklemeseler de eminim ki THY ekibi olarak onlara ekstra bir ilgi gösterirdik. Doğum günü olmasaydı biz Tuğçe'ye ve onun gibi yolcularımıza yardım ediyor olurduk. Sürekli Tuğçe'nin yanına gittik. 20 dakika kadar yerinde zıplayarak, kahkahalar attı. Gerçekten çok güzel anlardı."

Kabin amiri Bahadır Özer ise ekip arkadaşlarının kendisine uçaktaki özel yolcuyla ilgili bilgi verdiğini, bunun ardından ailesinin de iznini alarak, doğum günü kutlaması yapılabileceğini belirttiği aktardı.

Tuğçe için çok güzel bir kutlama yaptıklarını, bundan dolayı çok duygulandığını kaydeden Özer, "Tüm yolcularımız da çok mutlu olduk. Böyle uçuşlar arada başımıza geliyor. Geçmiş yıllarda Batman'a gitmeden körükte doğum yaptırmıştım. Bu da başka bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

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