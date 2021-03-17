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Otobüste yan koltuğa yüzde 60 indirim kampanyası

Otobüs firmaları, yolcu ilgisini ve talebi artıracak kampanyalar için kolları sıvadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine “yüzde 60 indirim” kampanyası için hazırlık yapıldığını belirterek, “Yan yana iki koltuktan biri normal fiyatla satılacak. İkinci koltuk, yüzde 60 indirimli olacak” dedi. Yıldırım, otobüs firmalarının bu yönde yapılacak bir kampanyayı desteklediğini belirterek, gelecek hafta Salı günü konunun netlik kazanacağını söyledi.

Otobüs biletlerinde flaş gelişme! - Haberler

İçişleri Bakanlığı’nın 8 Mart'ta yayımladığı bir genelgeyle şehirlerarası otobüslerde, yüzde 50 yolcu kısıtlaması kaldırıldı. Firmalar, yüzde 100 kapasite ile yolcu taşıma olanağına kavuştu. Ancak vatandaşlar, salgın koşullarında virüs kapmamak amacıyla otobüs yerine daha çok otomobili tercih ediyor.

Otobüs firmaları, yolcu ilgisini ve talebi artıracak kampanyalar için kolları sıvadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine “yüzde 60 indirim” kampanyası için hazırlık yapıldığını belirterek, “Yan yana iki koltuktan biri normal fiyatla satılacak. İkinci koltuk, yüzde 60 indirimli olacak” dedi. Yıldırım, otobüs firmalarının bu yönde yapılacak bir kampanyayı desteklediğini belirterek, gelecek hafta Salı günü konunun netlik kazanacağını söyledi.

OTOBÜS BİLETİNE ZAM VAR MI?

Peki, otobüs bilet fiyatlarında artış söz konusu mu? Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında otobüslere yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma zorunluğu getirilmişti. Bu dönemde bilet fiyatları belirgin biçimde artırılmıştı. Kapasite sınırlamasının kaldırılmasının ardından bilet fiyatlarının önceki düzeylere çekildiği ifade ediliyor.
Yıldırım, bilet fiyatlarında Haziran ayına kadar bir artışın söz konusu olmadığını belirterek, firmaların bu tarihte “makul” bir fiyat artışı yapabileceği mesajını verdi.

2022 YILININ İKİNCİ YARISI

Otobüslerde sınırlamanın kaldırıldığını; ancak, yolcu talebinin ve hareketliliğinin artmadığını kaydeden Yıldırım, “Üniversitelerin uzaktan eğitim vermesi, tatil döneminin olmaması nedeniyle hala otobüslerimiz dolmuyor” dedi.

Yıldırım, 2022 yılının ikinci yarısında salgın öncesi dönemin koşullarının yakalanabileceği ön görüsünde bulundu. Yıldırım, okulların kapanmasının (2 Temmuz) ardından sektörde ve yolcuda hareketlilik yaşanabileceğini kaydetti.

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