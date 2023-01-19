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Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoför, kontak kapatıp otobüsten indi

Antalya ilginç bir olaya sahne oldu. Kentte yolcular ile ön kapıdan inme konusunda tartışan halk otobüsü şoförü, kontak kapatıp araçtan indi

Otobüs şoförü yolculara küstü, kontak kapattı!
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İHA

Antalya’da yolcular ile ön kapıdan inme konusunda yaşanan tartışmada halk otobüsü şoförü kontak kapatıp araçtan indi.

İHA'nın haberine göre yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken şoför Raci Altunay, “Beni çaresiz bıraktılar çok içerledim , ben uyarıyorum ön kapıdan inmek yasak ,üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. İnsanlara bu durumda küsüyorsun. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında bazen hakaret alıyoruz. Kimsenin kalbini kırmak istemedim” dedi.

YOLCULAR İKNA ETTİ

Öte yandan bazı sürücülerin yaşanan olay sonrasında kahkaha attığı görüldü. Yine yolcular tarafından ikna edilen şoför otobüse binip yoluna devam etti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lara-Varsak seferini yapan otobüsün sürücüsü Raci Altunay, (41) ön kapıdan binerek kapıya yakın bekleyen yolcuları, “Arkadaşlar ön kapıda duruyorsunuz; ama inerken orta ve arka kapıdan ineceksiniz, ona göre kendinizi ayarlayın. Ön kapıdan indiremem” diyerek uyardı. Bu sözlerin ardından şoför ile yolcular arasında orta kapıdan inip binme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma devam ederken orta kapıda bekleyen bir genç, kapının açılması için şoför ile tartıştı. Kapının açılması ile aşağı inerek ön tarafa gelen genç, “Sabah sabah derdin ne senin? Seni indiririm bak aşağıya” diyerek hakaretlerde bulundu.

KÜSÜP KONTAK KAPATTI

Bu olayın ardından araç içerisinde bulunan bazı yolcular şoförü haklı bulurken bazıları da inen yolcuyu haklı buldu. Tartışmanın daha da büyümesine içerleyen şoför, aracını durdurarak kontak kapatıp aşağı indi. Bu sırada bazı yolcular ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını söyleyerek kahkahaya boğuldu. Ardından yolcular şoförü ikna edip tekrar araca bindirdi. Bir kadın yolcunun ise şoföre sakinleşmesi için şeker verdiği görüldü. Yaşanan anlar ise otobüs içerisinde bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BEN DE ARACI PARK ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Yaşananların ardından konuşan otobüs şoförü Altunay, “20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dün gece benim işim 01.30’da bitti, sabah da 07.00’de sefere çıktım. Ben insanlara hizmet veriyorum, karşılığında hakarete uğruyorum. Benim görevim yolcuyu ön kapıdan alarak orta kapıdan indirmek. Başka çarem kalmadı, ben uyarıyorum üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. Ben de aracı park etmek zorunda kaldım. Vatandaşlarımız orta kapıdan binmek istedi, araç doluydu. Bizim en büyük zaafımız şudur; araç dolu iken duraklara uğramasak bu yaşananları yaşamayız. Dolu iken durağa durduğumuz zaman yolcu da inmiyor. O zaman bize ‘Neden durağa durdun’ diyorlar. Alamasak ‘Bizi almayacaktın neden durağa durdun’ diyorlar. Şoför ne yapsın?” dedi.

"İNSANLARA BU DURUMDA KÜSÜYORSUN"

Hakarete uğramak için bu işi yapmadığını belirten Altunay, “Ben ekmeğimin peşindeyim. İnsanlara bu durumda küsüyorsun. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında hakaret alıyoruz. Kimse böyle bir şey istemez. Sık sık böyle durumlar yaşıyoruz. Bizim de sabrımız kalmadı. İnsanlarımız ön kapıdan binerek arkadan inmek istemiyor. Ben ön kapıdan yolcu indirsem ve düşse mahkemeye çıksam suçlu olacağım. Hakim bana neden indirdiğimi soracak. Biz ne yapalım? Çile çeken biz oluyoruz. Elbette biz de hata yaparız. Bir değerlendirme olsun artık. Ben kimsenin kalbini kırmak istemedim. Psikolojim kaldırmadı. Neden suçlu benim her şeyde. Araç yoksa benim suçum değil. 15-20 dakika sonra aracımı alarak tekrar yolcuları gidecekleri yere götürdüm” sözlerine yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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