Olay gece saatlerinde Aydın ASTİM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Otogarı’ndan Efeler ASTİM güzergahına şehir içinde yolcu taşıyan N.K. yönetimindeki otobüste, şoför ve yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Yolcu, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce direksiyon başındaki şoför N.K.’yı darp etmek istedi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurarak kendisini darp etmek isteyen şahsı araçtan indirmek istedi. Otobüs içerisinde bir süre devam eden boğuşma sonunda yolcu, yanında taşıdığı bıçakla şoförü 4 yerinden bıçakladıktan sonra otobüsten hızla uzaklaştı.

Olayda yaralanan otobüs şoförü N.K. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İHA'nın haberine göre bir vatandaş otobüsle yaralı sürücüyü hastaneye götürürken, bir diğer vatandaş da bu sırada yaralıya müdahalede bulundu.

Yolda 112 Acil Servis ambulansı tarafından karşılanan otobüsün şoförü, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoförün durumun iyi olduğu bildirildi.

Olaydan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri ve olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.