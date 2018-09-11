SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ankara
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Otobüsteki genç kızların kabusu oldu! Tacizci durmak bilmedi

Ankara'da 45 yaşındaki şahıs, otobüste yanına oturan iki kadını taciz etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Tacize maruz kalan kadın, "Otururken bacaklarıma dokundu. Kaçmak için iyice pencere tarafına yaklaştım. Bu kez montunu çıkarıp dizinin üzerine koydu, daha sonra montunun altından yine bacaklarıma dokundu." ifadesini kullandı

11.09.2018 - 19:33 | Güncelleme:

 

Olay 6 Eylül'de Başkent'te yaşandı. saat 21.00 sularında işyerinden çıkan 33 yaşındaki Ö.B., evine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, iki durak sonra otobüse binen 45 yaşındaki İhsan A., otobüste boş yer olmasına rağmen yanına oturdu.

"KORKTUĞUM İÇİN SESİMİ ÇIKARAMADIM"

İhsan A. bir süre sonra Ö.B.'yi bacaklarına dokunarak, taciz etmeye başladı. Ö.B. o iğrenç anları şöyle anlattı:

"Otururken bacaklarıma dokundu. Kaçmak için iyice pencere tarafına yaklaştım. Bu kez montunu çıkarıp dizinin üzerine koydu, daha sonra montunun altından yine bacaklarıma dokundu. Pervasız hareketlerinden korktuğum için sesimi çıkaramadım. Yerimden kalkarak, ön kapı tarafına doğru gittim."

TACİZCİ DURMAK BİLMEDİ

Birkaç durak sonra bu kez otobüse 19 yaşındaki güvenlik görevlisi A.S. bindi. A.B., Ö.B.'nin boşattığı koltuğa yani tacizci İhsan A.'nın yanına oturdu. 5 dakika sonra ise tacizcinin hedefi oldu.

"GÜNAHINI ALMAYAYIM DEDİM, AMA..."

A.S. taciz anlarını ifadesinde şu şekilde anlattı:

"Yanına oturduğum şahıs montunu çıkarıp bacaklarının üzerine koydu. Bacaklarını iyice yayarak, beni rahatsız edince pencere kenarına yanaştım. İlk başta günahını almayım dedim. Ancak yayılmaya devam ederek, elinin tersi ile bacaklarıma dokundu. Küçülmek için bacak bacak üstüne attım. Birkaç dakika sonra yine bacaklarıma dokundu. 'Sapık' diye tepki gösterip yerimden kalktım. Bu sırada otobüsteki Ö.B. de şahsın kendisini taciz ettiğini söyledi"

OTOBÜS DURDU, POLİS ÇAĞRILDI

Kadınların şikayeti üzerine durum polise bildirildi. Şoför otobüsü merkezi bir noktada durdurdu, buraya gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Taciz mağduru kadınlar ise bilgilerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

TUTUKLANDI

Suçlamaları kabul etmeyen zanlı aynı gün, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcı tarafından ifadesi alınan zanlı tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan zanlı, "cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X