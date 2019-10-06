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HaberlerGündemOtomobil 30 metrelik viyadükten uçtu: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler

Otomobil 30 metrelik viyadükten uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

DHA

Düzce yakınlarında TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin viyadükten uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü. Sürücü ile bir yolcu ağır yaralandı

feci kaza

Düzce yakınlarında TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin viyadükten uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Küçükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Ankara yönüne giden Şaban Kayacan yönetimindeki İstanbul plakalı otomobil, yoldan çıkarak köprüden uçtu. Otomobil, yaklaşık 30 metre aşağıdaki Melen Nehri kenarına düşerken, Şevval Ebru Kayacan araçtan dışarı fırlayarak yaralandı.

Kazada otomobilde bulunan Sebahat Kayacan (65) ve Fadime Akdoğan (73) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan Şaban Kayacan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Şaban Kayacan ile Şevval Ebru Kayacan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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