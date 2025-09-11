Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil bahçeye uçtu! Sürücü öldü! | Son dakika haberleri

        Otomobil bahçeye uçtu! Sürücü öldü!

        Antalya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda kontrolden çıkan bir otomobil bahçeye uçtu. Kazada araç sürücüsü Ali Şevik hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 10:31 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil bahçeye uçtu! Sürücü öldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçeye uçtuğu kazada sürücü Ali Şevik (32) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada Çeltikçi Mahallesi'nden Manavgat istikametine giden Ali Şevik idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye uçtu.

        Takla atan otomobil ağaca çarparak ters döndü. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ali Şevik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Savcının incelemesinin ardından Ali Şevik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adlı Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı