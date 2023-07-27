Gebze'de otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Kocaeli Gebze'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Korkunç kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
BARİYERE ÇARPTI, HURDAYA DÖNDÜ
Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde ilerleyen Salih Altın idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
AA'nın haberine göre; kazada sürücü Salih Altın ile Songül Altın ve Yusuf Cemal Altın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı.