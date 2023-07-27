Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

BARİYERE ÇARPTI, HURDAYA DÖNDÜ

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde ilerleyen Salih Altın idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada sürücü Salih Altın ile Songül Altın ve Yusuf Cemal Altın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.