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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil pazarında daralma - Otomobil Haberleri

        Otomobil pazarında daralma

        Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 daralarak 276 bin 284 olarak kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:10
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        Otomobil pazarında daralma
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Mart 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,5 düşüşle 52 bin 491 olarak gerçekleşti.

        Mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki senenin aynı ayına göre yüzde 6,4 daralarak 116 bin 900, aynı dönemde otomobil satışları ise yüzde 5,5 artarak 91 bin 828 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,2 büyüyerek 25 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

        Pazarın yüzde 82,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 125 bin 442 ile yüzde 56,1 pay, B segmenti otomobiller 57 bin 861 ile yüzde 25,9 pay aldı.

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        Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 59,7 pay ve 133 bin 512 satışla SUV otomobiller oldu.

        SUV otomobilleri, yüzde 23,8 pay ve 53 bin 195 satışla sedan, yüzde 15,6 pay ve 34 bin 974 adetle H/B otomobiller takip etti.

        Benzinli otomobil satışları 111 bin 53 ile yüzde 49,6 pay, hibrit otomobil satışları 63 bin 884 ile yüzde 28,5 pay, elektrikli otomobil satışları 29 bin 594 ile yüzde 13,2 pay, dizel otomobil satışları 18 bin 484 ile yüzde 8,3 pay ve otogazlı otomobil satışları 778 adetle yüzde 0,3 pay aldı.

        ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTTI

        160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 65,5 artarak yüzde 10,6 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 164,1 artarak yüzde 2,6 paya sahip oldu.

        1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 29,3 azalarak yüzde 57,5 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9,4 düşüşle yüzde 0,5 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 22,8 artarak yüzde 0,3 pay olarak kaydedildi.

        Otomatik şanzımanlı otomobiller 211 bin 659 ile yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 12 bin 134 adetle yüzde 5,4 paya ulaştı.

        Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,6 pay ve 39 bin 175 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,1 pay ve 5 bin 831 adetle ikinci sırada yer aldı.

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