Otomobil trafo binasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cunda Adası Eski Yol mevkisinde ilçe merkezi istikametine seyreden Yakup Gündüz'ün (30) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik trafosu binasına çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücü Gündüz ile araçta bulunan Mesut Agamola (42) araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, Gündüz ve Agamola'yı hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarabildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen evli ve iki çocuk babası Mesut Agamola'nın cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla aynı hastaneye götürülen sürücü Yakup Gündüz'ün ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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