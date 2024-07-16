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        Haberler Gündem Otomobilde 19 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Otomobilden 19 kilo uyuşturucu çıktı

        Malatya'da polis operasyonunda otomobilinde 19 kilo 250 gram skunk ile yakalanan şüpheli B.Z., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:43 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:43
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        Otomobilden 19 kilo uyuşturucu çıktı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli olduğu değerlendirmesiyle, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

        Eğitimli köpekle aranan otomobilin bagajındaki gizli bölmede 19 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuya el koyarken, sürücü B.Z. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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