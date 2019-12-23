Adana'da kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Murat Kaya, merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobil hareket halindeyken yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladı.

AA'nın haberine göre, daha sonra aracı yol kenarına park ederek kadını bıçaklamaya ve dövmeye devam eden sürücü Kaya'ya vatandaşlar müdahale etti. Kaya, çevreden geçen vatandaşlarca araçtan indirilerek darp edildi.

Yaralanan Kaya ve Akıllı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.