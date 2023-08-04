Otomobilin çarpmasıyla kopan bacağı yerine dikilemedi! Çarpan aracın sürücüsü ise serbest!

Otomobilin çarpmasıyla kopan bacağı yerine dikilemedi! Çarpan aracın sürücüsü ise serbest!

Otomobilin çarpmasıyla kopan bacağı yerine dikilemedi! Çarpan aracın sürücüsü ise serbest! Muğla'da, yaya geçidinde beklerken, bir otomobilin çarpıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdığı 30 yaşındaki Oğuz Özbek'in kopan sol bacağı parçalandığı için yerine dikilemedi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Turgut, Emniyet'teki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.08.2023 - 16:58 Güncelleme: 04.08.2023 - 16:58 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL