Otomobille çarpıp sopalarla dövdüler!

Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Günören Mahallesi'nde meydana geldi.
ÖNCE OTOMOBİLLE ÇARPTILAR
İHA'da yer alan habere göre evlerinin bahçesinde oturan Mustafa D. ile oğlu Mahmut D. sohbet ettikleri sırada husumetlisi oldukları öğrenilen 4 kişi, otomobille gelerek çarptı.
SOPALARLA DARP ETTİLER
Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan baba ve oğlu, daha sonra araçta bulunan maskeli 3 kişi tarafından sopalarla darp edildi.
BABA VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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