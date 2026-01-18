Habertürk
        Otomobiller çarpıştı! Can kayıpları var! | Son dakika haberleri

        Otomobiller çarpıştı! Can kayıpları var!

        Hatay'da korkunç bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:29
        Otomobiller çarpıştı! Can kayıpları var!
        Hatay'da kavşakta başka bir otomobille çarpışıp takla atan otomobildeki A.I. ve Z.Ö. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün gece saatlerinde Antakya-İskenderun kara yolu Serinyol mevkisinde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı otomobil, kavşakta E.A.E. yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, takla atan otomobildeki A.I. ve Z.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan M.A, E.E.R. ve K.R. ise ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        #Son dakika haberler
