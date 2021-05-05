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Otomotiv ihracatı Nisan'da 2.5 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi nisanda yüzde 313 artışla 2.5 milyar dolar ihracata imza attı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen yıl pandeminin başlamasının ardından Nisan ayını çok düşük bir rakamla kapattığımızdan geçen ayki yüksek artışta baz etkisi söz konusu. Tam kapanma sürecine paralel aşılama oranımızın yükselmesiyle pandeminin etkisinin giderek azalacağına ve piyasaların ikinci çeyrekle birlikte bir toparlanmaya gideceğine inanıyoruz" dedi

Otomotiv ihracatı Nisan'da 2.5 milyar dolar oldu
HABERTURK.COM

Otomotiv endüstrisi, Nisan ayı ihracatında baz etkisiyle üç haneli artış gösterdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi Nisanda yüzde 313 artışla 2.5 milyar dolar ihracata imza attı. Sektör, Nisan'da bu yılki aylık ihracat ortalamasında bir rakam sergiledi. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan otomotivin aldığı pay da yüzde 13 oldu. Yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 34 artışla 10.2 milyar dolar olurken, ilk dört aydaki ortalama aylık ihracat 2.54 milyar dolar olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yıl pandeminin başlamasının ardından Nisan ayını çok düşük bir rakamla kapattıklarına dikkat çekerek, "Buna paralel geçen ayki yüksek artışta baz etkisi söz konusu. Nisan'da en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına çok yüksek oranlı artışlar oldu" dedi

Nisan'da aynı şekilde tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının üç haneli arttığını vurgulayan Baran Çelik, "Tam kapanma sürecine paralel aşılama oranımızın yükselmesiyle pandeminin etkisinin giderek azalacağına ve piyasaların ikinci çeyrekle birlikte bir toparlanmaya gideceğine inanıyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK İHRACAT TEDARİK ENDÜSTRİSİNDEN

Nisan'da tedarik endüstrisi yüzde 208 artışla 1 milyar 54 milyon dolar ihracatla otomotivde en büyük ürün grubunu oluştururken, binek otomobil ihracatı yüzde 582 artışla 899 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 652 artarak 300 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 54 artarak 82 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 229 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 422, Fransa'ya yüzde 454, ABD'ye yüzde 225, Rusya'ya yüzde 231, Birleşik Krallık'a yüzde 298, İspanya'ya yüzde 774 ihracat artışı oldu.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 730, İtalya'ya yüzde 337, İspanya'ya yüzde 2.251, Almanya'ya yüzde 421, Polonya'ya yüzde 6.020, Birleşik Krallık'a yüzde 705 ihracat artışı yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 23.460, Fransa'ya yüzde 2.161, İtalya'ya yüzde 609, Belçika'ya yüzde 1.452, Slovenya'ya yüzde 100 ve ABD'ye yüzde 56 ihracat artışı yaşandı. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Macaristan'a yüzde 408, Almanya'ya yüzde 56, Fransa'ya yüzde 24 artış görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise nisanda yüzde 721 artarak 102 milyon dolar oldu.

AB'YE YAPILAN İHRACATTA YÜZDE 370 ARTIŞ

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya'ya yüzde 278 artışla 419 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya yüzde 551 artışla 309 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 880 artışla 220 milyon dolar ihracat oldu. Nisanda yine İtalya'ya yüzde 305, İspanya'ya yüzde 1.059, Belçika'ya yüzde 480, Polonya'ya yüzde 437, ABD'ye yüzde 269, Slovenya'ya yüzde 3.438, Rusya'ya yüzde 284 artış oldu.

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yüzde 370 artışla 1 milyar 669 milyon dolar olurken, AB'nin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 68 oldu. Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 618, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 244 ve Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 168 ihracat artışı oldu.

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