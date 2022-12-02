Otomotivde çatı örgüt önerisi

Otomotiv sektörü, 130 yıllık tarihinde en büyük dönüşümü yaşıyor. 2015'te patlak veren 'dizel skandalı' toplumda çevre bilinci artarken, otomotiv endüstrisi de sıfır emisyon üreten elektrikli araçlara yöneldi. Gelinen noktada, Avrupa Birliği 2035'ten sonra içten yanmalı otomobil satışını yasaklayacağını açıklarken, 2030'lu yılların başında ise mevcut markaların neredeyse tamamı içten yanmalı motorları terk ederek sadece elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Fransız üretici Renault da, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreten bir markaya dönüşecek. Renault'un bu kararı, kuşkusuz 1971'den beri aralıksız üretim yaptığı Türkiye'yi de yakında ilgilendiriyor. İşte tüm bu gelişmeleri ve hem sektörün hem Fransız markanın geleceğini Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu ile konuştuk. 'KANUNLAR TEKNOLOJİNİN HIZINA YETİŞEMİYOR' Sektördeki değişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini kaydeden Doğu, bundan 15 yıl önce cep telefonlarında yaşanan dönüşümün benzerinin otomotivde yaşandığını kaydetti. Doğu, "130 yıllık sektör kökünden değişiyor, kimse daha önce böyle bir değişim yaşamadı. Otomotivde klasik ekosistem ve aktörler değişiyor. Teknoloji çok hızlı gelişiyor, fakat kanunlar bu hıza yetişemiyor. Kanunlar gelişen teknolojilerin gerisinde kaldığı için, kanunları güncellemesi gereken bürokratların doğru yönlendirilmesi ve halkın yeni hizmetlere daha rekabetçi şekilde ulaşacağı bir ortam yaratılması gerekiyor" dedi.

Bu noktada, sektörün birleşerek bir çatı örgüt kurması gerektiğine işaret eden Doğu, "Otomotiv dernekleri çok sayıda fraksiyona bölündüğü için, sektördeki dönüşüm yeterince dile getirilemiyor, ÖTV konusu gibi günlük konular ile mücadele ediliyor. Halbuki otomotivdeki değişimi konuşmamız gerekiyor. Bunun için, konfederasyon mu kurulacak, tek bir otomotiv derneği mi kurulacak bilmiyorum, ama acil olarak hareket etmeliyiz" dedi. TÜRKİYE İÇİN KARARLAR 2023'TE ALINACAK Renault'un geleceği hakkında da çeşitli bilgiler paylaşan Hakan Doğu, Fransız şirketin klasik bir otomobil üreticisinden mobilite çözümleri geliştiren bir şirkete dönüştüğünü söyledi. Doğu, "Elektrikli otomobiller ile birlikte servis ciroları kaybolacak, biz de bu ciro kaybını yeni nesil işlerimiz ile telafi edeceğiz. Togg'un stratejisi mantıklı, oluşturdukları platform Türkiye'ye bir vizyon kapısı açacak. Renault olarak biz de bunu yapıyoruz" dedi. Markanın Türkiye'deki geleceği hakkında birçok önemli kararın yeni yılda alınacağının da altını çizen Doğu, "Yıl başından sonra Türkiye'deki 10 yıllık stratejimizi yeniden gözden geçireceğiz. Mobilite şirketimiz Mobilize'yi de Türkiye'ye getirme kararını Ocak ayında netleştireceğiz. Ayrıca, Renault, 2030’dan sonra Batı Avrupa'da tamamen elektrikliye geçecek. Türkiye için ise henüz karar almadık, gelişmeleri izliyoruz. Türkiye neye hazırsa, neyi istiyorsa biz onu üreteceğiz. Ar-Ge konusunda da yeni bir adımımız olacak" bilgilerini paylaştı. OTOMOBİLE ÖZEL 'KARA KUTU' GELİŞTİRDİ Hakan Doğu, yeni nesil işleri kapsamında, sigortacılık alanında bir çalışmaları olduğundan bahsetti. Bu kapsamda bir cihaz geliştirdiklerini anlatan Doğu, "İnovatif bir alet geliştirdik. Bağlantılı araçlarda test ediyoruz, yakında tanıtacağız" dedi. Sigorta poliçe ve araç kiralama ücretlerinin cihaz sayesinde kullanıcıya göre belirlenebileceğini aktaran Doğu, "Bu cihaz sayesinde, kazadan kaç saniye önce frene basıldığı gibi kullanıcı davranışları tespit edilebilecek. Dolayısı ile aracı kullanan kişiye göre sigorta prim ücreti belirlenebilecek. Aynı zamanda filo şirketlerinin de araçlarını bu şekilde yönetmelerini sağlayacağız" bilgisini verdi. İKİNCİ EL YENİLEME İŞİ YERLİLER İLE BAŞLAYACAK Hakan Doğu, Renault'un Fransa'da başlayan ve önceki aylarda Türkiye'de de başlatılacağı açıklanan 'Refactory' isimli ikinci el araç işi için de tarih verdi. Nisan 2023'te söz konusu hizmeti devreye alacaklarını aktaran Doğu, ilk yıl 30 bin araçlık kapasite ile ikinci el araç yenileyeceklerini söyledi.