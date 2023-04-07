Otoparkta küfürleşme kanlı bitti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da otoparkta küfürleşme kanlı bitti! - Öne çıkan haberler
ABONE OL

Otoparkta küfürleşme kanlı bitti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. 53 yaşındaki Ayhan Aydın, küfürleşme yüzünden tartıştığı iddia edilen B.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı B.B., kaçtığı İstanbul'da polis tarafından yakalandı

Tekirdağ'da otoparkta küfürleşme kanlı bitti! - Öne çıkan haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Tekirdağ'da olay dün akşam saat 23.30 sıralarında Çorlu'nun Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunun otoparkta meydana geldi.

KÜFÜR YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Ayhan Aydın (53), otomobiliyle geldiği otoparkta, B.B. ile karşılaştı. İkili arasında iddiaya göre, küfür yüzünden tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında B.B., üzerindeki taşıdığı bıçakla Aydın'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde yatan Ayhan Aydın'ın öldüğünü belirledi. Aydın'ın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KAÇTI

Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak ile polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, cinayet zanlısı B.B.'nin olay yerine gelen bir otomobille kaçtığını belirledi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Otomobilin İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesiyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gittikleri İstanbul Esenyurt'ta B.B.'yi sabah saatlerinde gizlendiği evde yakaladı.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Çorlu'ya getirilen B.B.'nin olay yerinden otomobille kaçmasına yardım ettiği belirlenen 3 kişi daha gözaltına aldı. B.B.'nin ilk ifadesinde, aralarında yaşanan küfürleşme yüzünden olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EYT emekli promosyonu kampanyaları: 2023 en yüksek EYT emekli promosyonu veren bankalar ne kadar, kaç lira ödüyor?
GÜNDEM Hangi bankalar EYT emekli promosyonu ödemesi yapıyor?
İstanbul'da sahte alkol operasyonunda çok sayıda gözaltı!
GÜNDEM Sahte alkol operasyonunda çok sayıda gözaltı!
AK Parti milletvekili aday listesi belirleniyor! AK Parti aday listesi ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AK Parti aday listesi belirleniyor!
GAZİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve maaş farkı ne zaman ödenecek?
GÜNDEM Gazi maaşlarına zam geldi!
Zerin 2. kattan düşüp ölmüştü! Sevgiliden ölüm mesajı! - Son dakika Eskişehir haberleri
GÜNDEM Zerin 2. kattan düşüp ölmüştü! Sevgiliden ölüm ...
Öldürüp başında beklemişti! İşte Diyarbakır'daki cinayetin sebebi - Son dakika haberleri
GÜNDEM Öldürüp başında beklemişti! İşte cinayetin nedeni!
AF ÇIKACAK MI? 2023 Mahkumlara af var mı, infaz iyileştirmesi gelecek mi? 120 bin mahkuma af yasası gündemde!
GÜNDEM 120 bin mahkuma af yasasında son durum
MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 genel seçimleri il il 28.Dönem MHP Milletvekili adayları isim listesi belli oldu! MHP 28. dönem Milletvekili aday isim listesinden kimler var?
GÜNDEM MHP 14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili aday listesi ...
DEPREM Mİ OLDU? 7 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile nerede deprem oldu?
GÜNDEM Artçılar sürüyor! İşte son depremler listesi
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM TOKİ İstanbul kuraları canlı yayında çekiliyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.