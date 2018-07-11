Kocaeli'de bir kişi komşusunun horozunu öttüğü için öldürdü.

Habertürk Whatsapp hattına gelen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nin Bağırganlı Köyü'nde geçen pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında köy sakinlerinden olduğu belirtilen A.Y.'nin, öttüğü için komşusunun horozunu vahşi şekilde öldürüp, hayvanı sahibinin evinin yakınına bıraktığı iddia edildi.

Horoza işkence yaptığı, gözlerini oyduğu ileri sürülen A.Y.'nin daha önce de hayvanın sahibine, "O hayvanı vuracağım, öldüreceğim" diye tehditte bulunduğu belirtildi. A.Y.'nin bir ay kadar önce de başka bir hayvanı vahşi şekilde öldürdüğü öne sürüldü.