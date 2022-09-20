Otuz yıl savaşları nedir, ne zaman ve nasıl sona ermiştir?

Yeni diplomatik ilişkilerin kurulmasına olanak sağlayan ve Avrupa’nın büyük gücü Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun güç kaybetmesine neden olan Otuz Yıl Savaşları nasıl sona ermiştir? İşte, Otuz Yıl Savaşları tarihi hakkında tüm detaylar…

Otuz Yıl Savaşları Nedenleri

1618 ile 1648 yıllarında süren ve Katolik Habsburglar ile Protestan devlet ve prenslikler arasında gerçekleşen Otuz Yıl Savaşları nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Protestanlığın yayılmaya başlamasının Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun otoritesini tehdit etmesi.

Roma Germen İmparatorluğu ile Protestan Alman prenslikleri arasında olan mücadeleler

Protestan olan İsveç ve Danimarka’nın Kutsal Roma Germen sınırları içinde Protestanlığı yaymak istemeleri.

Habsburg Hanedanı ile Fransa’nın Bourbon Hanedanı arasında var olan Avrupa hâkimiyeti iddiası.

Otuz Yıl Savaşları Tarihi

1618 yılında Bohemya’da bulunan Protestan Almanların Katolik Kutsal Roma Germen İmparatorluğuna karşı başlattığı ayaklanma, başlangıçta bir iç savaş iken kısa süre içinde birçok devletin katıldığı büyük bir savaşa dönüşmüştür.

Habsburg kralı Ferdinand’ın Protestan Alman prenslerine karşı başlatmış olduğu mücadeleyle başlayan savaş; İspanya’nın da Protestan Hollanda’yı işgal girişimiyle devam etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Protestan olan Hollanda, Danimarka, İngiltere ve İsveç, Alman prensliklerin yanında Katoliklere karşı savaşa girmişlerdir. Ayrıca Habsburglar ile Avrupa üzerine bir hâkimiyet iddiası olan Fransa da Katolik olmasına rağmen bu savaşta Protestan bloğu desteklemiştir.