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Haberler Gündem Eğitim Tarih Otuz Yıl Savaşları Nedir, Ne Zaman ve Nasıl Sona Ermiştir? 30 Yıl Savaşları Tarihi, Önemi, Nedenleri ve Sonuçları
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Otuz yıl savaşları nedir, ne zaman ve nasıl sona ermiştir? 30 yıl savaşları tarihi, önemi, nedenleri ve sonuçları

Avrupa tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan ve birçok insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Otuz Yıl Savaşları; temelde bir Protestanlık – Katoliklik temeline dayanan bir mezhep savaşıdır. Dinsel sebeplerin yanında Avrupa’da birçok devletin siyasi çıkarlar sağlamak için katıldığı Otuz Yıl Savaşları nedir? Otuz Yıl Savaşları nedenleri ve sonuçları nelerdir? Protestanlığın ortaya çıkışı ile bozulan Avrupa siyasi dengesinin bir sonucu olarak değerlendirilen Otuz Yıl Savaşları önemi nedir? Ayrıntılar yazımızın devamında…

Otuz Yıl Savaşları Nedir, Ne Zaman ve Nasıl Sona Ermiştir? 30 Yıl Savaşları Tarihi, Önemi, Nedenleri ve Sonuçları
Otuz yıl savaşları nedir, ne zaman ve nasıl sona ermiştir?
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Yeni diplomatik ilişkilerin kurulmasına olanak sağlayan ve Avrupa’nın büyük gücü Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun güç kaybetmesine neden olan Otuz Yıl Savaşları nasıl sona ermiştir? İşte, Otuz Yıl Savaşları tarihi hakkında tüm detaylar…

Otuz Yıl Savaşları Nedenleri

1618 ile 1648 yıllarında süren ve Katolik Habsburglar ile Protestan devlet ve prenslikler arasında gerçekleşen Otuz Yıl Savaşları nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Protestanlığın yayılmaya başlamasının Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun otoritesini tehdit etmesi.
  • Roma Germen İmparatorluğu ile Protestan Alman prenslikleri arasında olan mücadeleler
  • Protestan olan İsveç ve Danimarka’nın Kutsal Roma Germen sınırları içinde Protestanlığı yaymak istemeleri.
  • Habsburg Hanedanı ile Fransa’nın Bourbon Hanedanı arasında var olan Avrupa hâkimiyeti iddiası.

Otuz Yıl Savaşları Tarihi

1618 yılında Bohemya’da bulunan Protestan Almanların Katolik Kutsal Roma Germen İmparatorluğuna karşı başlattığı ayaklanma, başlangıçta bir iç savaş iken kısa süre içinde birçok devletin katıldığı büyük bir savaşa dönüşmüştür.

Habsburg kralı Ferdinand’ın Protestan Alman prenslerine karşı başlatmış olduğu mücadeleyle başlayan savaş; İspanya’nın da Protestan Hollanda’yı işgal girişimiyle devam etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Protestan olan Hollanda, Danimarka, İngiltere ve İsveç, Alman prensliklerin yanında Katoliklere karşı savaşa girmişlerdir. Ayrıca Habsburglar ile Avrupa üzerine bir hâkimiyet iddiası olan Fransa da Katolik olmasına rağmen bu savaşta Protestan bloğu desteklemiştir.

Otuz Yıl Savaşları Ne zaman Sona Ermiştir?

30 yıl boyunca birçok devletin katılımıyla süren bu savaş 1648 yılında, Katolikler ile Protestanlar arasında imzalanan Westphalia Antlaşması ile sona ermiştir. Bu antlaşma ile tüm Avrupa halkları mezhep seçme özgürlüğüne sahip olmuşlardır.

Otuz Yıl Savaşları Sonuçları

1648 yılında Westphalia Barışı ile sona eren Otuz Yıl Savaşları Sonuçları şunlardır:

  • Avrupa halkları mezhep seçme özgürlüğüne sahip olmuştur.
  • Kalvinizm mezhebi, Roma Germen İmparatorluğu tarafından resmen tanınmıştır.
  • Roma Germen İmparatorluğu’na bağlı olan prenslikler neredeyse bağımsız hale gelmiştir.
  • İmparatorluğun asker ve vergi toplama gibi yetkilerine sınırlama getirilmiştir. Bu durum Roma Germen’in siyasi otoritesini sarsmıştır.
  • Hollanda ve İsviçre bağımsızlığını kazanmış ve İspanya ile Hollanda arasında süren Seksen Yıl Savaşları sona ermiştir.
  • Ulus devletlerin temeli atılmıştır.
  • Alsas-Loren bölgesi Fransa’nın eline geçmiştir.
  • Fransa’nın Avrupa’daki gücü ve siyasi otoritesi artmıştır.
  • Savaş sonrası Avrupa’da salgın hastalıklar ve kıtlık ortaya çıkmıştır.
  • Avrupa devletlerinin siyasi konumları dini yönlerinin önüne geçmeye başlamıştır.

Otuz Yıl Savaşları Önemi

Otuz Yıl Savaşları sonucu imzalanan Westphalia Antlaşması ile Avrupalı halklara özgürlükler tanınmış ve siyasi otoritenin kısıtlamaları ortadan kaldırılmıştır. Westphalia Antlaşması ile beraber ulus devletlerin temeli atılmış, kurulan yeni diplomatik ilişkilerle her devletin eşit pozisyonda oldukları kabul edilmiştir.

Otuz Yıl Savaşları sonunda Avrupa’nın dini anlaşmazlıkları son bulmuş, kilisenin kırılan etkinliği ile otorite kralın eline geçmiştir. Yaşanan bu gelişmeler, ileriki yıllarda Avrupa’nın sekülerleşme politikalarına da öncülük etmiştir. Bu özellikleri sebebiyle Otuz Yıl Savaşları sonrası imzalanan Westphalia Antlaşması; modern devlet anlayışının temeli olarak kabul edilmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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