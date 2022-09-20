Büyük buhran nedir, nedenleri ve sonuçları neler?

Bugün dahi, dünyada yaşanmış olan en büyük ekonomik kriz olarak değerlendirilen Büyük Buhran Türkiye’ye etkileri nelerdir? 1929 Dünya Ekonomik Krizi Türkiye’nin aldığı önlemler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Büyük Buhran Nedir?

Büyük Buhran 1929 yılında başlayan ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden dünya çapında bir ekonomik krizdir. İlk olarak ortaya çıktığı 24 Ekim günü sebebiyle Kara Perşembe olarak da adlandırılan bu krizin merkezi Amerika Birleşik Devletleri’dir.

1.Dünya Savaşı’nın ardından Amerika Birleşik Devletleri her alanda büyük bir güç haline gelmişti. Zor durumda olan Avrupa’nın aksine bu dönemde birçok sektörde üretim artışı yaşanmış ve bu durum da bir tüketim toplumu oluşmasına olanak sağlamıştı. Tüketimin artmasıyla beraber hisse senetleri de değerlenmiş ve 1929 yılına gelindiğinde New York borsası hızla büyümüştü.

1929 yılının ortasından itibaren toplumda tüketimin azalmasıyla birlikte ekonomik başlamış ve ilk kez 3 Ekim günü birkaç büyük şirketin hisse senetlerinde değer kaybı yaşanmıştır. Yaşanan bu değer kaybı kalabalık yığınları paniğe sevk etmiş ve 29 Ekim Perşembe günü borsada satılan yaklaşık 13 milyon hisse senedi ile birlikte borsa büyük bir çöküş yaşamıştır.