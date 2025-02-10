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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz alınabilecek yerli araç modelleri listesi 2025: ÖTV muafiyeti hangi durumlarda geçerli, ÖTV'siz araç kaç senede satılabilir?

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri?

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınan araçlar için yeni bir düzenleme yapıldı ve ÖTV'siz araçlara yüzde 40 yerli üretim şartı getirildi. Ayrıca, ÖTV muafiyetiyle alınan araçların 5 yıl boyunca satılamayacağına dair olan kural da 10 yıla uzatıldı. Peki, bu yeni düzenlemelere göre hangi yerli araç modelleri ÖTV muafiyeti ile alınabilir? İşte, güncel yerli araba modelleri listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:58
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        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle satın alınabilen araçlara yönelik yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek araçlarda en az yüzde 40 yerlilik oranı şartı aranacak. Yerlilik oranını karşılamayan ithal araçlar ise artık ÖTV muafiyeti kapsamından çıkarılacak. Peki, bu yeni kriterlere uygun olan yerli araçlar hangileri? İşte, ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek yerli araç modellerinin tam listesi…

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        ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

        Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

        Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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        HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

        Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

        - Togg T10X

        - Fiat Egea Ailesi

        - Renault Clio

        - Renault Megane

        - Renault Duster

        - Hyundai i10

        - Hyundai i20

        - Hyundai Bayon

        - Toyota C-HR

        - Toyota Corolla

        Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

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        ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

        2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

        Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

        Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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