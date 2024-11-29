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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz araba alma yasa teklifi nedir, Meclisten geçti mi, yasalaştı mı, kimler alabilir? KDV, ÖTV, vergisiz araç alımı

        Hurda araç teşvik yasa teklifi Meclise sunuldu: ÖTV'siz araba almanın önü mü açılıyor?

        Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Meclise sunduğu bir yasa teklifi ile hurda araç teşvikleri yeniden gündeme geldi. Özdemir, yasa teklifinde 25 yaş üstü araba sahiplerinin ÖTV'siz araba almasını ve şoför esnafın ticari aracını alırken ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını talep etti. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:55
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        Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM Başkanlığı'na, 'ÖTV'siz araba' hakkında yasa teklifi sunuldu. Yasa teklifinde 25 yaş üstü araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere ÖTV'den muaf tutulması ve geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafın satın alacağı yeni araçtan ÖTV ve KDV alınmaması talep edildi. Bu gelişmeler, "ÖTV'siz araba alımının önü mü açılıyor?" diye sordurdu. İşte, vergisiz araba yasa teklifine dair detaylar...

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        TEŞVİK AMAÇLI ÖTV'SİZ ARABA

        Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde, 25 yaş ve daha büyük araçların trafikten çekilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması öngörülüyor.

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        GEÇİMİNİ ARAÇLA SAĞLAYANLAR VERGİDEN MUAF OLABİLİR Mİ?

        TBMM'ye sunulan bir başka yasa teklifi ise, ticari araç alacak şoför esnafını ilgilendiriyor.

        Yine, milletvekili İsmail Özdemir tarafından yapılan bu teklifte de, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi.

        Yapılan teklifler eğer bu hali ile yasalaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılmış olacak.

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        HANGİ ARABA MODELLERİ ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?

        Yapılan teklif eğer yasalaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılacak.

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        TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN YERLİ OTOMOBİLLER

        - Fiat Egea

        - Fiat Egea Cross

        - Fiat Fiorino

        - Ford Transit

        - Ford E-Transit

        - Ford Tourneo Custom

        - Ford Transit Custom

        - Ford Tourneo Courier

        - Ford Transit Courier

        - Hyundai i10

        - Hyundai i20

        - Hyundai Bayon

        - Renault Megane Sedan

        - Renault Clio

        - Renault Duster

        - Toyota Corolla

        - Toyota CH-R

        - Togg T10X

        - Volkswagen Transporter

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        TEKLİF YASALAŞTI MI?

        ÖTV'siz araba alımı şu an için Meclise sunulan bir yasa teklifi ve henüz yasalaşmadı.

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