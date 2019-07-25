Şirketten yapılan açıklamaya göre, temapark sektörü şirketi Outdoor Factory (Açıkhava Fabrikası),Türkiye ile birlikte yurt dışında da büyümeye odaklandı.

2010 yılında faaliyete geçen ve 9 yılda Türkiye’deki bütün tema park projelerinde yer alan ve yeni müzecilik anlayışıyla Türkiye’de birçok proje hayata geçiren Outdoor Factory, şimdi de gözünü yurt dışına dikti.

Bu yılın tamamında iç pazarda yüzde 15’lik bir büyüme hedefi belirleyen şirket, yurt dışında ise bu büyüme hedefini yüzde 20 olarak öngörüyor.

"Avrupa’da müzecilik ve tema park alanında büyüyoruz"

Yurt dışında hedef pazar olarak, Almanya, İtalya, Rusya, Fransa, Katar, Dubai ve Balkan ülkelerini seçtiklerini belirten Outdoor Factory Genel Müdürü Suphi Aydıner, "Şu an tema park pazarını Avrupa ve ABD yönetiyor. Biz Türk yatırımcılar olarak bu pazara çok sonradan girdik. Fakat ciddi anlamda fark yarattık. Avrupa’da yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulu bir şirket sadece 9 yılda sektörde kendini kabul ettirdi. Bu pazardaki büyümemiz herkesin dikkatini çekti. Büyüdüğümüz kategoriler ülkelere göre farklılık gösteriyor. Avrupa’da müzecilik ve tema park alanında büyüyoruz. Orta Doğu pazarında ise tema parkın yanı sıra kentsel dönüşüm ve 'şehir mobilyaları' çalışmalarımızda ciddi bir artış var. Önümüzdeki dönemde hedef pazarlardaki 100 tema parka tedarik hizmeti vermeyi amaçlıyoruz."

Aydıner, özellikle tema park özelinde tüm dünyada ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, küresel pazarın şu an için 50 milyar dolara yaklaştığını kaydederek "Türkiye’nin önünde ise daha uzun bir yol var. Şu an Türkiye’de çok az sayıda tema park var. Buraları ziyaret eden kişi sayısı ise yılda 5 milyon kişi civarında. Türkiye’deki büyüme, yerel para cinsinden yıllık olarak yüzde 30’lar seviyesinde." bilgilerini verdi.

Aydıner, "Tema park konsepti, dünyada oldukça uzun bir geçmişe sahip. Dünya Tema Parklar Fuarı tam 110 yıldır düzenleniyor. Yurt dışına baktığımızda 150 yılını dolduran tema parklar görüyoruz. Bu parkların her yıl yenilenmesi ve bakımının yapılması gerekiyor. Biz de bu alana çok önem veriyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Küresel anlamda rakiplerimize kıyasla aynı kaliteyi çok daha uygun maliyetlerle sunabiliyoruz. Kalite konusunda uzmanlaşmış rakiplerimizin yanı sıra tema park sektöründeki dünya devleri bizimle iletişime geçerek talepte bulunuyorlar. Kaliteyi uygun fiyata verdiğinizde giremeyeceğiniz pazar yok."