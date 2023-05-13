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Oy sayımına kimler katılabilir?

Tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Saat 08.00'da başlayacak seçim işlemleri saat 17.00'a kadar devam edecek. Yurt dışında seçim işlemleri sona ererken gümrük kapılarında oy verme işlemleri devam ediyor. İşte "14 Mayıs 2023 seçimlerde oy sayımına kimler katılabilir?" sorusunun yanıtı...

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  • Oy sayımına kimler katılabilir? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oy sayımına kimler katılabilir?

    Seçim hakkında merak edilenler arasında "Oy sayımına kimler katılabilir?" sorusu yer alıyor. Gözler 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne çevrilmişken seçim ve oy kullanma işlemleri hakkında sorgulamalar gündeme geldi. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Oy sayımına kimler katılabilir? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oy sayımına kimler katılabilir?

    OY SAYIMINA KİMLER KATILABİLİR?

    Oyların sayım ve döküm işlemi açık olarak yapılır. Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve dökümüne ilişkin işlemleri açık olarak yapılmaktadır.
  • Oy sayımına kimler katılabilir? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oy sayımına kimler katılabilir?

    Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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