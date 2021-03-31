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HaberlerMüzikÖykü Aras'ın 'İçimize Doğru' albümü çıktı - Magazin haberleri
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Öykü Aras'ın 'İçimize Doğru' albümü çıktı

Disiplinlerarası birçok üretime imza atan sanatçı Öykü Aras’ın elektronik müzik, ambient, özgür doğaçlama ve minimalizm gibi birçok müzik stilinden etkiler taşıyan ilk albümü “İçimize Doğru” çıktı

Öykü Aras'ın 'İçimize Doğru' albümü çıktı - Magazin haberleri
'İçimize Doğru' çıktı
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HABERTURK.COM

Fransa’da güzel sanatlar eğitimi alan şarkıcı Öykü Aras, üretimlerinde ses ve nefesin birbiriyle olan iletişimi, döngüsü, bedenle ve duygularla olan bağı üzerine çalışırken, kilden ve camdan ürettiği heykelleri nefes ve sesle aktive ederek performanslar gerçekleştirdi.

İnsanın ve insan sesinin ilkel, tinsel ve öz olanla ilişkisini araştıran sanatçı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı “Uyan” adlı single çalışmasının ardından ilk albümü “İçimize Doğru”yu da müzikseverlerle buluşturdu.

Öykü Aras’ın ilk albümü “İçimize Doğru”, insanın özüne doğru yaptığı bir yolculuk hikâyesi… Köklerimizdeki bilgeliği ve onunla temas etme yollarımızı; düşüncelerimizin, hislerimizin ve hassasiyetimizin gücünü hatırlamayı ve hatırlatmayı amaçlayan Aras’ın albümde yer alan besteleri, karanlığıyla yüzleşmeye cesaret eden ve aydınlığının sorumluluğunu alan insanların öykülerinden izler taşıyor.

Bir meditasyon aracılığıyla yolculuğuna başlayan “İçimize Doğru” albümü, yolda tanıştıklarının hediyeleriyle, ormanın ruhuyla, toprak, ateş ve renklerden gelen mana ve ilhamlarla zenginleşti, derinleşti, demlendi.

Elektronik müzik, ambient, özgür doğaçlama ve minimalizm gibi birçok müzik stilinden etkiler taşıyan “İçimize Doğru”da Öykü Aras’ın besteleri, albümün prodüktörlüğünü üstlenen Şevket Akıncı’nın özgür, fantastik ve şiirsel üslubu ve kendine özgü düzenlemeleriyle müzikseverlere ulaşıyor.

Kolektif emeğin ürünü olan albümde Akıncı aynı zamanda düzenlemelere ve iki şarkının müziklerine de imza atarken, Zeynep Oktar ile Nihal Saruhanlı da düzenlemelere ve tüm parçalara yaptıkları özgün katkılarıyla yer alıyorlar. Ceyda Kurhan’ın iki şiirinin şarkıya dönüştüğü “İçimize Doğru”da, bir parçanın düzenlemesi ise Cansun Küçüktürk’e ait. Albümde yer alan diğer müzisyenler arasında Ruşen Alkar, Hazal Döleneken, Cymin Samawatie, Can Ömer Uygan, Başak Yavuz gibi isimler bulunuyor. “İçimize Doğru”nun genel kayıt ve mix’leri Barkın Engin tarafından, mastering’i ise Burak Tamer tarafından yapıldı.

“İçimize Doğru”nun kapağında yer alan, sanatçı Nazlı Gürlek Hodder’ın Inside (İçeride) adlı eseri albümün açığa çıkardığı anlamları kapsayan, taşıyan ve yansıtan bir derinliğe sahip. Öykü Aras’ın albümde yer alan, sözü ve müziği kendisine ait “Uyan” adlı şarkısının YouTube’da yayınlanan müzik videosu ise müzisyen ve yönetmen Volkan Ergen’in imzasını taşıyor.

Yayınlanan “İçimize Doğru” adlı albüm tüm dijital platformlarda, albümde yer alan “Uyan” şarkısının klibi ise sanatçının YouTube kanalında yerini aldı.

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