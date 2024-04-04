Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP'li Hakan Bahçetepe seçimleri kazandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verilmişti.

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Yine kazandık! Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE’dir. Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!"

848 OY FARKI

Diğer yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeniden sayım sonucunda 848 oy farkı olduğunu belirtti. Çelik, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı" dedi.