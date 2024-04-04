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        Haberler Gündem Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP'li Hakan Bahçetepe seçimleri kazandı

        Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP'li Hakan Bahçetepe seçimleri kazandı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayıldı. Seçimi 848 oy farkıyla CHP adayı Hakan Bahçetepe kazandı. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden "Yine kazandık! Gaziosmanpaşa'mızın Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'dir. Gaziosmanpaşa'mıza ve İstanbul'umuza hayırlı olsun!" şeklinde paylaşımda bulunurken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 21:57 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:57
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        Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
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        İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verilmişti.

        CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

        "Yine kazandık! Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE’dir. Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!"

        848 OY FARKI

        Diğer yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeniden sayım sonucunda 848 oy farkı olduğunu belirtti. Çelik, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı" dedi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #gaziosmanpaşa
        #Hakan Bahçetepe
        #haber köşkü
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