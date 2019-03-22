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22 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu cevabı Aytaç Şaşmaz tarafından, "Hangisinin rütbesi daha yüksektir? Astsubay, Çavuş, Üsteğmen?" şeklinde soruldu. Son 1 kişinin büyük ödülü alacağı Oyna Kazan ipucu yarışması bugün saat 21.30'da
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI
22 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: ÜSTEĞMEN
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: ASKER RÜTBELERİ
Türk ordusunun askeri sınıflandırması, Türk kara ordusunu kurduğu kabul edilen Mete Han’ın “onluk sistemine” göre yapılmıştır. Bu sınıflamaya göre, askerler onluk, yüzlük ve binlik gruplara ayrılmaktadır. Her on askerin başında bir “onbaşı“, on tane onbaşından sorumlu olan “yüzbaşı” ve on tane yüz başından sorumlu olan “binbaşı” bulunmaktadır. Bu düzen, orduda emre itaati ve yönetimi kolaylaştırmaktadır. Mete Han’ın askeri düzeni hakkında daha fazla bilgiyi “bu sayfadan” edinebilirsiniz.
Ordudaki askeri rütbeler, genel olarak dört başlık altında toplanabilir. Bu başlıklar şöyle gösterilebilir:
•“tuğgeneral’den orgeneral’e” kadar sıralanan “general” rütbeleri;
• “teğmen’den albay’a” kadar sıralanan “subay” rütbeleri;
• “astsubay çavuş’tan astsubay kıdemli başçavuş’a” kadar sıralanan “astsubay” rütbeleri
• “onbaşı’ndan kademeli uzman çavuş’a” kadar sıralanan“erbaş” rütbeleri olarak belirtilebilir.
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