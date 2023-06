Oyun dünyasını 2023’te neler bekliyor

Ocak ayından bu zamana kadar piyasaya sürülen ve dikkatleri üzerine toplayan oyunlar, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Minecraft Legends, Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gibi oyunlar seneyi hareketli bir sene haline getirmeyi şimdiden başarırken, yılın ikinci yarısının da oldukça hareketli olabileceğini görüyoruz.

Assassin's Creed’in bu yeni oyunu Assassin's Creed Mirage’ın çıkış tarihi duyuruldu. Bu yeni oyun 12 Ekim'de Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC ve Amazon Luna'ya geliyor. PlayStation, arka arkaya birkaç hedefi işaretlemenizi ve öldürmenizi sağlayan Assassin's Focus adlı yeni bir özelliği ortaya çıkarırken, serinin bu yeni oyunun bir son oyunlardaki oyun motorunun yerine, daha gizlilik odaklı, serinin ilk oyunlarına daha benzer bir yapıyla ve dövüş mekanikleriyle sunulacağı da belirtiliyor. PS Showcase 2023’te gösterilen özel fragmanda da bu eskiye dönüş gözer önüne serildi.

DRAGON’S DOGMA 2

Merakla beklenen büyük oyunlardan bir tanesi de Dragon's Dogma 2. PS Showcase etkinliğinde nihayet resmi olarak tanıtıldı. Elbette devasa bir ejderha da dahil olmak üzere bir ton canavarı gösteren yeni bir fragman yayınlandı. Bu, on yıldan uzun bir süredir ilk yeni ana hat Dragon's Dogma oyununa işaret ediyor. Devam filmi hakkında, RE Engine'de geliştiriliyor olması dışında henüz çok az şey biliniyor.

2023’ün ilerleyen döneminde piyasaya çıkacak oyunlar arasında Super Bomberman R 2, Mortal Kombat 1, Alone in the Dark, Suicide Squad: Kill the Justice League, Payday 3, The Day Before, Starfield, Hades 2, Forza Motorsport gibi özel oyunlar da yer alıyor.