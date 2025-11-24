Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Oyuncak ithalatında üretim bilgisi zorunluluğu! Oyuncak üzerinde üretim bilgisi zorunlu mu, olmazsa ne olur, bilgi yoksa iade edilebilir mi?

        Oyuncak ithalatında üretim bilgisi zorunluluğu! Ürün bilgisi yer almayan oyuncaklar ne olacak?

        Ticaret Bakanlığı, yeni yıldan itibaren ithal oyuncakların denetiminde yeni bir uygulamaya geçiyor. Bu kapsamda, Bakanlık oyuncağın üzerinde veya ambalajında üretim bilgilerine yer verilmediği takdirde, başvurular "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle reddedilecek. İşte, oyuncak ithalatında yeni kurallar

        Giriş: 24.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:03
        Ticaret Bakanlığı, yeni yıldan itibaren ithal oyuncakların denetiminde yeni bir uygulamaya geçiyor. Bu kapsamda, Bakanlık oyuncağın üzerinde veya ambalajında üretim bilgilerine yer verilmediği takdirde, başvurular "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle reddedilecek. Peki, ürün bilgisi yer almayan oyuncaklar ne olacak?

        OYUNCAK İTHALATINDA YENİ DÖNEM

        1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek. Bu bilgilerin yer almadığı başvurular "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle reddedilecek.

        TÜKETİCİLER İADE YAPABİLECEK

        Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, , üretici bilgilerinin etikette yer almasının, ürünün ayıplı olması durumunda tazminat hakkı açısından da önem taşıdığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bugüne kadar birçok tüketici şikayetinde, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan ürünler nedeniyle iade, değişim ya da zarar tazmini yapılamıyordu. Bu yeni uygulama, tüketicinin muhatabını netleştiriyor. Kayıt dışı ürünlerin azalması, düzenli ithalat yapan ve kaliteli üretim sağlayan firmalar için olumlu bir gelişme olacak."

