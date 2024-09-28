Oyuncu Filiz Taçbaş, yamaçtan inerken düştü

'Arka Sokaklar', 'Bütün Çocuklarım', 'Afacan Ateş Parçası' ve 'Çukur' gibi yapımlarda yer alan ve 17 Mart genel seçimlerinde CHP'den İzmir 2. Bölge milletvekili adayı olan 60 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken talihsiz bir kaza geçirdi.

Düşmesi sonucunda ayak bileği iki yerinden kırılan ve ayağına platin ile çivi takılan Taçbaş, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

REKLAM Hastanede operasyon geçirdikten sonra sağlık durumu hakkında bir video yayımlayan Filiz Taçbaş, operasyonun gayet iyi geçtiğini belirtti ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ünlü isim yaptığı paylaşıma; "Maceraya olan düşkünlüğüm, iki gün önce Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken ayağımın kayması ve bileğimin ters dönmesi sonucu ayak bileğimin iki yerinden kırılmasına neden oldu. Bu yüzden platin ve çivi takıldı." notunu düştü.