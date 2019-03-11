Beverly Hills, 90210 dizisinde rol alan ve buradaki performansıyla tanınan aktör Jed Allan dün hayata veda etti.



Allan , Santa Barbara dizisinde C.C. Capwell rolünde de boy göstermişti.



Aynı dizide oynayan Luke Perry de geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu.

Steve Sanders ve Jed Allan (sağda)