Oyuncu Melis Sabah’ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında, oyuncu Melis Sabah'ın da yer aldığı 12 şüphelinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı açıklandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 12 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 12 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.
Bu kapsamda Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, oyuncu Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin'in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.
Fotoğraflar: Instagram