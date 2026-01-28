Habertürk
        Haberler Magazin Oyuncu Melis Sabah'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı - Magazin haberleri

        Oyuncu Melis Sabah’ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında, oyuncu Melis Sabah'ın da yer aldığı 12 şüphelinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 20:18 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:18
        Melis Sabah'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 12 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 12 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.

        Bu kapsamda Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, oyuncu Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin'in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Melis Sabah
