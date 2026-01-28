Oyuncu Melis Sabah’ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ana Haber Bülteni - 26 Ocak 2026 (Suriye'de Ateşkes Kırılgan Mı?)

Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Ayn El Arab'da neler yaşanıyor? Diyarbakır'da emniyet müdürlüğüne saldırdılar. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yasal düzenleme mesajı. İsrail'den İran saldırısı hazırlığı. ABD İran'a saldıracak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk... Daha Fazla Göster Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Ayn El Arab'da neler yaşanıyor? Diyarbakır'da emniyet müdürlüğüne saldırdılar. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yasal düzenleme mesajı. İsrail'den İran saldırısı hazırlığı. ABD İran'a saldıracak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu. Daha Az Göster