        Oyuncu Ömer Kurt, BBP'ye katıldı

        Dizi ve film oyuncusu Ömer Kurt'un, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldığı bildirildi

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 12:45
        Oyuncu Ömer Kurt, siyasete atıldı. BBP'den yapılan açıklamaya göre, Ömer Kurt'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı. Destici, sanat ve siyaset dünyasının bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kurt'un partiye önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

        "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" dizilerinin yanı sıra "Çatlı" filminde de rol alan Kurt, ülkeye hizmet etmek amacıyla bu kararı aldığını ifade etti. Kurt, sanat hayatının yanı sıra toplumsal konulara da duyarlılık gösterdiğini belirterek, yeni süreçte aktif rol üstleneceğini kaydetti.

