Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti

ABD yapımı pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Samuel French, kanserle mücadelesini kaybetti. 'Killers of the Flower Moon'daki (Dolunay Katilleri) gizli FBI ajanı 'CJ Robinson' rolüyle tanınan Samuel French, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

45 yaşında hayata veda eden Samuel French, 23 Nisan'da tedavi gördüğü hasta yatağından fotoğrafını yayımlamıştı.