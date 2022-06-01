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Oyuncu Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi

Sinem Ünsal, Demet Akbağ’ın 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu

Oyuncu Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi - Magazin haberleri
Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi
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'Mucize Doktor' ve 'Kadın' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de tanınan Sinem Ünsal, Demet Akbağ’ın 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi.

ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI

Oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul’a dönmek için yola çıktı. Gebze yolunda Ünsal ve Ceren’in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.

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Sinem Ünsal

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi. Nisan Ceren’in ise kontrol amaçlı olarak dün geceyi hastanede geçirdiği öğrenildi.

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