Excalibur Clan, oyun dünyasına dair tüm merak edilenler bünyesinde bulunduruyor. Oyun tutkunlarının e-spora dair tüm gelişmelere ulaşabileceği, en yeni oyunlardan, en yeni donanımlara kadar birbirinden farklı dopdolu içeriklere erişebileği Excalibur Clan, yayın hayatına başlıyor.

Bireyselliğin ötesine geçilerek oyuncu topluluğunun oluştuğu günümüz oyun dünyasına, “Oyunda güç budur!” mesajıyla her alanda destek olmaya çalışan Casper, Excalibur Clan ile oyuncuları yeni buluşma noktalarına davet ediyor. Oyun severlerin oyuna dair içerikler oluşturabileceği ve onlara kolaylıkla ulaşabileceği Clan’da, oyuncular Casper Excalibur tarafından desteklenen bol ödüllü turnuvalara da rahatlıkla katılabilecek.

Excalibur Clan, misyon olarak oyuncuları bir araya getirmeyi hedeflerken, onlara sürprizler hazırlamayı, oyun tutkunlarını oyun ve e-spora dair tüm gelişmelerden haberdar etmeyi de amaçlıyor. Oyuncuların bir topluluk içerisinde birbirleri ile iletişim halinde olmalarına ve yeni takımlar oluşturmalarına yardımcı olan Clan, oyuncuları Discord sunucularında bir araya getiriyor. Dust II tozu yutmuş, Jungle’da mavi çalarken yakalanmış, en zorlu görevlerde drone kullanırken arkalanmış tüm oyuncular artık Clan sayesinde rahata kavuşuyor. Çünkü arkalarını koruyacak o fedakâr takım arkadaşı Excalibur Clan’da onları bekliyor.