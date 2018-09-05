Oz Büyücüsü'ndeki Dorothy'nin kırmızı ayakkabıları çalındıktan 13 yıl sonra bulundu
Amerikalı ünlü oyuncu Judy Garland'ın 1939'da Oz Büyücüsü filminde giydiği kırmızı ayakkabılar, çalındıktan 13 yıl sonra bulundu. 2005'te ayakkabıları bulana 1 milyon dolar ödül vadedilmişti.
05.09.2018 - 16:00 | Güncelleme:
Amerikalı ünlü oyuncu Judy Garland'ın 1939'da Oz Büyücüsü filminde giydiği kırmızı ayakkabılar, çalındıktan 13 yıl sonra bulundu.
Garland'ın Dorothy rolünü canlandırırken giydiği ışıltılı yakut ayakkabılar, 2005'te Minnesota'da sergilendiği müzede, gece pencereden giren kişi ya da kişiler tarafından çalınmıştı.
Garland'ın giydiği üç çift kırmızı ayakkabının daha olduğu biliniyor.
Soygundan sonra adı açıklanmayan bir kişi, ayakkabıların yerini ve hırsızın adını bildirecek kişiye bir milyon dolar ödül vermeyi vadetmişti. Ancak soygunun 10'ncu yıldönümünde ödül için verilen süre doldu ve ayakkabılar bulunamadı.
Minnesotalı yetkililer, dünkü basın toplantısında ayakkabıların nerede ve nasıl bulunduğunu açıklamadı. Ayakkabılar için bir ihbar yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor.
FBI ajanı Joan Sanborn soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Bu vakayla ilgili çok bilgi topladık. Ama daha bilmemiz gereken çok şey var" dedi.
Ayakkabıların sinema tarihindeki en değerli film objelerinden biri olduğu ifade ediliyor.
Kırmızı ayakkabılar bir milyon dolara sigortalıydı. Ancak uzmanlar, ayakkabıların değerinin şimdi bunun iki katı olduğunu belirtiyor.
Hırsızlar müzeden ölümcül zehri çaldı
İsveç'te sürat motorlu hırsızlar kraliyet taçlarını çaldı
2000 yıllık asker heykeliyle önce selfie çektirdi sonra parmağını çaldı
Film gibi bir soygunla çalınan Rubens ve Renoir tabloları bulundu
Ayakkabılar nasıl çalınmıştı?
Ayakkabılar, Garland'ın doğum yeri olan Grand Rapids'teki Judy Garland Müzesi'ne Michael Shaw adlı bir koleksiyoncu tarafından ödünç verilmişti.
Soygunda, ayakkabının sergilendiği vitrin kırıldı. Soyguncu ya da soyguncular arkalarında hiçbir iz bırakmadı. Soygundan sonra hiçbir parmak izi ve ayak izi bulunamadı. Güvenlik kameraları da o gece çalışmıyordu.
Ayakkabıların sahibi: Soygunu duyunca yere yığıldım
Ayakkabıların sahibi Shaw, 2015'te Newsweek dergisine soygunu duyunca yaşadıklarını anlatırken "Haberi alınca karnımdan vurulmuşa döndüm. Dizlerimin bağı çözüldü ve yere yığıldım. O ayakkabılara 35 yıl boyunca gözüm gibi bakmıştım" dedi.
Müzenin kurucularından Jon Miner da dergiye haberi duyunca ağladığını anlattı.
Soygundan sonra 'Dorothy'nin Kırmızı Ayakkabıları'nın bulunduğu vitrin boş tutuldu.
2015'te soygun için 'Kırmızı Ayakkabıları' kim çaldı adlı bir belgesel yapıldı.
Gümüş ayakkabılar nasıl yakuta dönüştü?
Ayakkabıların üzerinde yaklaşık 2300 pul var.
Filmin uyarlandığı, L. Frank Baum'un 1900'da yayımlanan "The Wonderful Wizard of Oz" (Muhteşem Oz Büyücüsü) kitabında Dorothy gümüş ayakkabılar giyiyor. Ancak MGM Stüdyoları, yeni Technicolar film tekniklerini göstermek için ayakkabıları parlak kırmızıya dönüştürmeye karar verdi.
2016 Smithsonian Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi sergilediği ayakkıbıların restorasyonu için 300 bin dolar'dan fazla bağış topladı.
Amerikan Film Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2012'de bu ayakkabılardan bir çiftini satın aldı. Bunun için en büyük bağışı Leonardo DiCaprio yaptı. Ayakkabılar gelecek yıl Los Angeles'ta sergilenecek.
Bilinen dördüncü çift ayakkabının sahibi özel bir koleksiyoncu. Bu kişi, ayakkabıları Tennessee'de 1940'daki bir yarışmada giyen bir öğretmenden satın almış.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Oz Büyücüsü'ndeki Dorothy'nin kırmızı ayakkabıları çalındıktan 13 yıl sonra bulundu/oz-buyucusu-ndeki-dorothy-nin-kirmizi-ayakkabilari-calindiktan-13-yil-sonra-bulundu-21311652131165
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.