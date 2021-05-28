Ozan Doğulu: Hepimize uğur getirsin

"Hepimize uğur getirsin" 0:00 / 0:00

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Müzisyen Ozan Doğulu, yeni şarkısı "Ola Ola" ile ilgili konuştu. "Zor bir dönemin içindeyiz ve bu dönemin sanatçıların farkındalığını arttırdığına inanıyorum" diyen Doğulu, "Her şey sektör adına normale döndüğünde global anlamda yıllardır atılmayan her adımın artık atılabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple 'Belki ülkemin müziği adına global anlamda bir tuğla ben koyarım' diye kendi tabirimle 'Tertemiz bir pop şarkısı' yaptım ve canım kızım Arya'mın doğum gününde yayınladım. Hepimize uğur getirsin" ifadelerini kullandı.