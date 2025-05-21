Ozan Güven'den radikal karar

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava uzun süredir devam ediyor. Darp iddiaları sonrası bir süre ekrandan uzak kalan, şimdilerde ise bir tiyatro oyununda yer alan Güven, önceki gün 50 yaşına bastı.

Yeni yaşında bir arkadaşı Ozan Güven'e 5 adet gram altın taktı. Güven, boynuna astığı altınlarla poz vererek; "İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Her 10 yılıma 1 gram. Hoş geldin elliler" dedi.