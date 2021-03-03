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Ozan Kabak, Liverpool'da Van Dijk ile beraber oynayacağı günü iple çekiyor

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takım arkadaşı Virgil van Dijk'ın sağlığına kavuşmasını ve onunla beraber oynamayı dört gözle beklediğini söyledi.

Ozan Kabak, Liverpool'da Van Dijk ile beraber oynayacağı günü iple çekiyor
AA

Ozan, kulübün internet sitesine verdiği röportajda, Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Uyum sağlamaya çalışıyorum. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Premier Lig'de seviye gerçekten yüksek. Almanya'dan farklı olarak oyunun daha yoğun ve fiziksel olduğunu söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

20 yaşındaki stoper, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan mevkidaşı Virgil van Dijk'ı bir idol olarak niteleyerek, "Bana çok yardımcı oluyor ve bazı tüyolar veriyor. Şu an iyileşme sürecinde. Umarım bir an önce sağlığına kavuşup aramıza katılır. Onunla oynamak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın son haftalarda aldığı kötü sonuçları çok sayıda sakat oyuncunun bulunmasına bağlayan Ozan, teknik direktör Jürgen Klopp hakkında "Ne kadar iyi bir insan ve teknik adam olduğunu söylememe gerek yok. Herkes onu tanıyor. Bana sürekli güven aşılıyor. Ben de her şeyimi ortaya koymak ve onu gururlandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan, yarın sahalarında Chelsea ile oynayacakları lig maçının, güven tazelemek için önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Liverpool her sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorunda. Salı geceleri evde oturup Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek istemiyoruz. Bu yüzden kalan maçları kazanmamız ve katılma hakkı elde etmek için gereken sırada ligi bitirmemiz gerekiyor."

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